Три партии Словакии подписали соглашение о создании правительственной коалиции

Президент страны Зузана Чапутова подтвердила легитимность новой правительственной коалиции

БРАТИСЛАВА, 16 октября. /ТАСС/. Лидеры партий "Направление - социальная демократия", "Голос - социальная демократия" и Словацкой национальной партии подписали соглашение о создании правительственной коалиции по итогам парламентских выборов. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

Премьером Словакии, как договорились партии-партнеры, станет представитель партии "Направление - социальная демократия", которую возглавляет экс-премьер республики Роберт Фицо. Спикером парламента должен стать представитель "Голоса - социальная демократия", во главе которой стоит экс-премьер республики Петер Пеллегрини. В новом кабмине "Направление - социальная демократия" получит пост премьера и шесть министерских портфелей, "Голос - социальная демократия" - семь постов министров. Словацкая национальная партия получит три министерских кресла.

Новая коалиция будет опираться в Национальном совете (парламенте) на поддержку 79 из 150 депутатов. "Направление - социальная демократия" и Словацкая национальная партия длительное время высказываются против оказания республикой военной помощи Украине и критикуют антироссийские санкции, которые, как говорят их представители, негативно отражаются на жителях страны. Новый кабмин, как отмечал Фицо, остановит военные поставки, но продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь и помощь в послевоенном восстановлении.

Внешнеполитические ориентиры - без изменений

"Внешнеполитическая ориентация Словакии останется неизменной. Она основывается на членстве республики в Евросоюзе и НАТО, - сказал Фицо, комментируя внешнеполитические цели будущего кабмина. - МИД [Словакии] не будет более выражать чужие интересы, а будет реализовывать интересы нашей страны".

Лидер партии также подчеркнул значительную пользу для Словакии от членства в ЕС. "Мы хотим быть надежным партнером [в ЕС]. Это, однако, не значит, что у нас не будет смелости сказать "нет" в ответ на предложения и меры [в сообществе], которые могли бы нанести ущерб словацким интересам", - сказал Фицо.

Фицо выразил ранее уверенность, что на предстоящем 26-27 октября саммите Евросоюза Словакию будет представлять новый премьер. При этом он выступил с критикой действующего президента республики Зузаны Чапутовой, которая, по его словам, затягивает процесс назначения кабмина. Пресс-секретарь главы государства Мартин Стрижинец сообщил 12 октября, что Чапутова по состоянию здоровья на предстоящие дни отменила свою рабочую программу.

Распределение министерских портфелей

Фицо проинформировал о том, как партии-партеры по правительственной коалиции договорились распределить министерские кресла. При этом он не называл имен будущих министров. "Сначала их необходимо сообщить президенту [Словакии, а потом ознакомить общественность]", - сказал он.

Представители "Направления - социальной демократии" возглавят МИД, Минфин, Минюст, а также министерства транспорта, обороны и сельского хозяйства. "Голос - социальная демократия" получит портфели министров экономики, здравоохранения, труда, внутренних дел, инвестиций, регионального развития и образования. Словацкая национальная партия направит своих кандидатов на посты глав министерств культуры и охраны окружающей среды, а также спорта и туризма, которое с 1 января 2024 года будет создано в Словакии.

Легитимность новой правительственной коалиции

Президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила легитимность новой правительственной коалиции, которую составили партии "Направление - социальная демократия", "Голос - социальная демократия" и Словацкая национальная партия. Она, как отметила глава государства, будет опираться на поддержку парламентского большинства.

"Подписанием меморандума о взаимопонимании на прошлой неделе и сегодняшним подписанием [этими тремя партиями] соглашения о создании правительственной коалиции было выполнено условие, согласно которому [лидер "Направления - социальная демократия"] Роберт Фицо должен был обеспечить новому кабмину поддержку большинства в Национальном совете (парламенте - прим. ТАСС)", - приводит слова президента Словацкое телевидение.