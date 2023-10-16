Аббас в разговоре с Путиным высоко оценил поддержку Россией прав палестинского народа

Президент Палестины также заявил о необходимости прекратить атаки на мирное население и создать коридоры для доставки помощи в Газу

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным высоко оценил поддержку Москвой палестинского народа и указал на необходимость прекращения израильских атак на мирных жителей сектора Газа. Об этом говорится в специальном заявлении палестинского руководства по итогам переговоров двух лидеров, которое процитировало агентство WAFA.

"Президент Палестины в разговоре с Путиным высоко оценил позицию России по поддержке прав палестинского народа и всеобъемлющего и справедливого мира на Ближнем Востоке в соответствии с международными резолюциями", - отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что Аббас выразил соболезнования семьям российских граждан, которые погибли во время эскалации напряженности в секторе Газа.

В ходе телефонного разговора палестинский лидер также заявил "о необходимости прекратить атаки на гражданское население, создать безопасные коридоры для доставки медикаментов и продовольствия в Газу и обеспечить жителей сектора водой и электричеством".

В заявлении палестинского руководства также указано, что Путин выразил соболезнования семьям палестинцев, погибших в ходе эскалации в Газе. Президент РФ также подтвердил необходимость прекращения боевых действий в Газе и вытеснения палестинцев со своей земли.