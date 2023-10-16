FT: критика в адрес Нетаньяху может помешать предвыборной кампании Трампа

Бывший президент США ранее заявил, что премьер Израиля не был достаточно подготовлен к атаке ХАМАС

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Критика в адрес премьера Израиля Биньямина Нетаньяху может помешать экс-президенту США Дональду Трампу в его предвыборной кампании. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Как пишет издание, комментарии Трампа вызвали негативную реакцию со стороны других республиканцев и дали Джо Байдену возможность раскритиковать своего предшественника за то, что он отвернулся от Израиля в один из самых мрачных моментов его истории. Слова поддержки, произнесенные в адрес Нетаньяху действующим президентом США, вызвали одобрение со стороны многих критиков Байдена, в том числе бывших помощников Трампа. Газета назвала неожиданным поступок экс-президента США. Многие американцы поддерживают Израиль, хотя до нападения радикального палестинского движения ХАМАС она уменьшалась среди сторонников Демократической партии, пишет издание.

Ранее Трамп заявил, что Нетаньяху не был достаточно подготовлен к атаке ХАМАС. Бывший глава Белого дома также раскритиковал действия израильских спецслужб, отметив, что "тысячи людей знали о том, что происходит", но все равно не смогли предотвратить обострение ситуации.

В соцсети Truth Social до этого Трамп написал, что очередного витка эскалации на Ближнем Востоке не случилось бы, если бы он занимал пост главы администрации США.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены около 10,9 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.