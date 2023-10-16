16 октября, 15:40,
обновлено 16 октября, 16:03
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля заявила об уничтожении главы общей разведки ХАМАС в Хан-Юнисе

Армейская пресс-служба распространила короткую видеозапись удара по одному из зданий в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Израильские военные заявили об уничтожении при ударах по сектору Газа главы общей разведки организации ХАМАС в Хан-Юнисе (город в южной части анклава).

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Армейская пресс-служба распространила короткую видеозапись удара по одному из зданий в секторе Газа с подписью: "Убийство главы общей разведки террористической организации ХАМАС в Хан-Юнисе".

По информации военных, ликвидация произошла в понедельник. Имя ликвидированного при этом не уточняется, других подробностей обстоятельств этого удара также не приводится.

Помимо этого, армейская пресс-служба сообщила о нанесении ударов по подземным объектам ХАМАС в секторе Газа. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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