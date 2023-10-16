Лидеры Вьетнама на встречах с Володиным подчеркнули значение отношений с РФ

Руководитель КПВ высоко оценил значимость визита председателя Госдумы и результаты его переговоров и контактов с высшим руководством Вьетнама

ХАНОЙ, 16 октября. /ТАСС/. Руководители Вьетнама на встречах с председателем Госдумы Вячеславом Володиным подчеркнули большое значение отношений республики и РФ. Об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство.

В ходе официального визита в республику 15-16 октября спикер Госдумы встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и генеральным секретарем Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом.

"Вьетнам всегда придает большое значение отношениям традиционной дружбы с РФ, всегда помнит об искренней поддержке и помощи бывшего Советского Союза и России в деле борьбы за национальную независимость в прошедший период и в процессе строительства и развития страны на современном этапе", - приводит агентство слова Во Ван Тхыонга. Он отметил, что "в условиях многих трудностей и вызовов развитие отношений и сотрудничества между Социалистической Республикой Вьетнам и РФ достигло практических и конкретных результатов". Для дальнейшего укрепления партнерских связей между двумя странами сторонам необходимо продолжать поддерживать и расширять обмен делегациями высокого уровня, а также активно развивать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, восстановить после пандемии COVID-19 и продолжить развивать туристические обмены, уверен глава вьетнамского государства.

Генеральный секретарь ЦК КПВ на встрече с Володиным также подтвердил, что Вьетнам всегда будет помнить ценную и искреннюю поддержку и помощь советского и российского народа в самый трудный период национально-освободительной борьбы, а также в деле послевоенного мирного строительства, защиты и развития страны. Кроме того, Нгуен Фу Чонг отметил, что КПВ "придает большое значение развитию отношений с политическими партиями России".

Руководитель КПВ высоко оценил значимость визита председателя Госдумы и результаты его переговоров и контактов с высшим руководством Вьетнама. Генеральный секретарь выразил уверенность, что визит внесет важный вклад в укрепление сотрудничества между законодательными собраниями двух стран и продвижение всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией.