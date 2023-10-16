Журналист Bild считает, что западная техника на Украине оказалась неэффективна

Как заявил Юлиан Рёпке, танки используются как "бронированные автобусы"

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Военный аналитик германского таблоида Bild Юлиан Рёпке полагает, что западная техника в нынешних боевых действиях на востоке и юге Украины оказалась неэффективна. Своей точкой зрения он поделился в социальной сети X (ранее Twitter).

"Украинское контрнаступление продолжается на юге страны уже четыре месяца и 10 дней. Однако едва ли можно заметить, что оно продвигается, и это не только из-за начала войны в Израиле", - отмечает журналист.

"Западные танки и БТР, если не считать использования в качестве "бронированных автобусов", оказались бесполезны по прямому назначению", - полагает он. По его мнению, такая ситуация складывается из-за "массивных российских укреплений, непроходимых минных полей и постоянных атак дронов-камикадзе".

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил президент Владимир Путин 5 октября, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что при этом "контрнаступление" так и не принесло значимых результатов