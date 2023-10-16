Глава Службы общей безопасности Израиля признал, что его структура пропустила атаку ХАМАС

Ронен Бар констатировал, что несмотря на все предупредительные меры, служба не смогла обеспечить условия для предотвращения этой атаки

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Директор Службы общей безопасности Израиля (контрразведка) Ронен Бар признал личную ответственность за то, что его структура пропустила 7 октября атаку ХАМАС на территорию страны. Он заявил об этом в письме сотрудникам службы, выдержки из которого приводит портал Ynet.

"Как человек, который руководит организацией, [признаю]: ответственность лежит на мне", - написал он.

Бар констатировал, что служба не смогла обеспечить условия, чтобы предвосхитить эту атаку, несмотря на все предупредительные меры. "Несмотря на ряд мер, которые мы принимали, к сожалению, в субботу (7 октября - прим. ТАСС) мы не сумели создать достаточный уровень предупреждения, который бы позволил предотвратить атаку", - признал глава службы.

При этом Бар отметил, что сейчас страна должна сосредоточиться на борьбе с врагом, а время расследований причин случившегося настанет позже. "Будет время для расследований, [но] сейчас мы сражаемся. Наш народ проявил отвагу, храбрость и борцовский дух", - уверен он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на открытии зимней парламентской сессии, признал, что власти страны допустили ошибки, которые привели к атаке ХАМАС, и обещал провести расследование всех обстоятельств случившегося. Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время страна сосредоточена на военных действиях и направляет все силы на победу над палестинскими радикалами из ХАМАС.