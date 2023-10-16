Канадский депутат призвала Израиль защитить мирных жителей в зоне конфликта

Карина Гулд добавила, что Оттава призывает "открыть гуманитарный коридор" для эвакуации жителей Газы

ОТТАВА, 16 октября. /ТАСС/. Власти Канады поддерживают право Израиля на самооборону, но призывают защитить мирных жителей, находящихся в зоне конфликта. Об этом заявила журналистам лидер правительства Канады в Палате общин (нижняя палата парламента) Карина Гулд.

"Наше правительство дало ясно понять, что мы поддерживаем право Израиля на самооборону, но мы также призываем [Израиль] защитить мирных жителей как на территории Израиля, так и на территории Палестины", - сказала депутат. Гулд добавила, что Оттава призывает "открыть гуманитарный коридор" для эвакуации жителей Газы.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Армия обороны Израиля открыла еще один коридор для эвакуации гражданского населения из северной части сектора Газа.

Как ранее сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, власти Израиля проинформировали всемирную организацию, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Армия обороны Израиля объяснила свой призыв тем, что боевики ХАМАС укрываются в тоннелях под домами и в гражданских зданиях города Газа. Требование также касается "всех сотрудников ООН и тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН".

В ХАМАС призвали жителей игнорировать рекомендацию Израиля. Движение также обратилось к ООН с просьбой принять меры против принудительного перемещения. Президент Палестины Махмуд Аббас на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Аммане заявил, что отвергает "насильственное перемещение" населения Газы.