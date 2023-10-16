МИД Ирана назвал ошибкой нормализацию отношений арабских стран с Израилем

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи отметил, что "мы много раз заявляли, что нормализация отношений с сионистским режимом не способствует укреплению стабильности и безопасности в регионе"

ДУБАЙ, 16 октября. /ТАСС/. Арабские страны, которые присоединились к "Авраамовым соглашениям" и нормализовали отношения с Израилем, допустили ошибку. Такое мнение высказал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи, выступая на пресс-конференции в Тегеране.

"Мы много раз заявляли, что нормализация отношений с сионистским режимом не способствует укреплению стабильности и безопасности в регионе. <...> Очевидно, что те страны, которые видели в нормализации отношений способ предотвратить совершение сионистским режимом преступлений против Палестины, ошибались", - сказал он.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у Израиля из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.