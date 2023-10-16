16 октября, 16:28
Палестино-израильский конфликт

Посол Палестины в РФ заявил о несогласии Израиля открыть КПП с территории сектора Газа

Абдель Хафиз Нофаль напомнил, что в секторе Газа есть два КПП: через Египет и Западный берег реки Иордан

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Израиль заявил о несогласии открыть контрольно-пропускной пункт (КПП) с территории сектора Газа. Об этом заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль в комментарии журналистам, опубликованном в Telegram-канале "Известий".

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"Несмотря на все разговоры в СМИ о том, что будет открыта граница для выезда иностранных граждан и для пропуска гуманитарной помощи, Израиль объявил, что они на это не согласились", - сказал он.

Нофаль напомнил, что в секторе Газа есть два КПП: через Египет и Западный берег реки Иордан. Посол также заявил, что Палестина находится на связи с представительством РФ в Палестине и Каире по поводу эвакуации граждан России из сектора Газа. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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