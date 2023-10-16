МИД Ирана: удары Израиля по Газе препятствуют переговорам об освобождении заложников

В министерстве заявили о готовности ХАМАС освободить заложников

ДУБАЙ, 16 октября. /ТАСС/. Радикальное движение ХАМАС готово освободить заложников, которые содержатся в секторе Газа, однако переговорам препятствуют израильские удары по анклаву. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи, выступая на пресс-конференции в Тегеране.

"Представители движения ХАМАС сообщили нам, что готовы принять необходимые меры для освобождения военнопленных и гражданских заключенных, однако этот процесс требует определенной подготовки, которая невозможна из-за продолжающихся сионистских преступлений против жителей Газы", - сказал он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. По последним данным, погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены около 10,9 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.