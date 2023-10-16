Египет не пустил американских чиновников на свою сторону КПП "Рафах"

Как заявил американский чиновник со ссылкой на египтян, решение связано с угрозой безопасности

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Египет не пустил американских официальных лиц на свою сторону КПП "Рафах" на границе с сектором Газа из-за угрозы безопасности. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, некоторые представители властей США находятся в египетском городе Исмаилия - "настолько близко к границе" между Египтом и сектором Газа, "насколько позволяют условия". США пытались отправить официальных лиц на египетскую сторону КПП "Рафах", но египтяне сказали американским представителям, что "там существуют серьезные угрозы безопасности, которые препятствуют этому", добавил чиновник.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы считают эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены около 10,9 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.