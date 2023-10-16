Сунак заявил об усилении военного присутствия Лондона на Ближнем Востоке

Британия не участвует в операции Израиля против радикальной палестинской группировки ХАМАС, подчеркнул премьер-министр Соединенного Королевства

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Великобритания усилила присутствие на Ближнем Востоке в связи с резким обострением обстановки в регионе, однако не участвует в операции Израиля против радикальной палестинской группировки ХАМАС. Выступая в Палате общин британского парламента, премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак подчеркнул, что цель Лондона - препятствовать расширению конфликта.

"Мы работаем над тем, чтобы не допустить эскалации и новых угроз в отношении Израиля. В пятницу самолеты-разведчики Королевских ВВС начали патрулирование, чтобы выявлять угрозы региональной безопасности", - сказал Сунак, напомнив, что ранее в Восточное Средиземноморье были также направлены два военных корабля королевского вспомогательного флота - большой десантный корабль RFA Lyme Bay и RFA Argus с тремя вертолетами Merlin и ротой морских пехотинцев на борту.

"Они готовы как пресекать поставки оружия, так и помогать в проведении гуманитарных операций, - сказал Сунак. - Мы расширяем присутствие на Кипре и по всему региону. Хочу четко заявить, что мы не участвуем в боевых действиях или в операции в Газе, но усиливаем свое присутствие, чтобы предотвратить рост нестабильности в регионе в этот опасный момент".

Сунак также объявил, что Лондон на треть увеличивает объемы гуманитарной помощи, оказываемой жителям Палестины. Из британского бюджета на эти цели будут выделены дополнительные 10 млн фунтов ($12,2 млн). "Начинается острый гуманитарный кризис, требующий обязательно принимать меры. Мы должны помогать палестинцам, потому что они тоже являются жертвами ХАМАС. Как и наши союзники, мы считаем, что ХАМАС не представляет палестинский народ в его законном стремлении к равной степени безопасности, свободы, справедливости, возможностей и достоинства, - сказал Сунак. - ХАМАС воплощает не то будущее, которого хотят палестинцы, и ставит под удар жителей Палестины".

По словам премьера, в сегодняшнем разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом он заявил, что Лондон поддерживает усилия палестинского лидера, "направленные на обеспечение стабильности". Лондон также осуществляет дипломатические усилия на других направлениях, взаимодействуя с властями Израиля, региональными лидерами и руководством западных стран.