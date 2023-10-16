Нетаньяху и Путин провели телефонный разговор

По сведениям газеты Haaretz, главной темой беседы стала ситуация вокруг сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Газета Haaretz утверждает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. По ее сведениям, главной темой беседы стала ситуация вокруг сектора Газа. Другие подробности издание не приводит.

Канцелярия израильского премьера сообщения о телефонном разговоре двух лидеров пока не комментирует.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в течение дня российский лидер планирует провести пять международных телефонных разговоров, посвященных обострению ситуации на Ближнем Востоке, в том числе с Нетаньяху.