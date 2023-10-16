В БАПОР заявили, что никто не похищал медоборудование и топливо из его офиса в Газе

В агентстве отметили, что "на фотографиях, распространяемых в социальных сетях, было запечатлено перемещение медицинских средств со склада БАПОР к партнерам в сфере здравоохранения"

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) пояснило свое сообщение, что неизвестные похитили медоборудование и топливо из бывшего офиса в Газе, и заявило, что грабежа не было.

"Что касается сообщений в социальных сетях о разграблении склада БАПОР, агентство хотело бы заявить, что ни на одном из его складов в секторе Газа не было грабежей", - говорится в сообщении БАПОР на странице социальной сети X (ранее Twitter). "На фотографиях, распространяемых в социальных сетях, было запечатлено перемещение медицинских средств со склада БАПОР к партнерам в сфере здравоохранения", - отмечает агентство.

Ранее БАПОР сообщило, что группа неизвестных незаконно вывезла топливо и медоборудование из бывшего офиса агентства в секторе Газа. Позднее это сообщение было удалено. Его нет ни на странице агентства в X, ни на его сайте, его можно найти в архивной версии сайта.

БАПОР перевело свой оперативный штаб на юг Газы после призыва властей Израиля эвакуировать жителей сектора. Как сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, израильские власти проинформировали всемирную организацию, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг анклава в течение суток. Армия обороны объяснила свой призыв тем, что боевики ХАМАС укрываются в тоннелях под домами и в гражданских зданиях города Газа. Требование также касается "всех сотрудников ООН и тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН".