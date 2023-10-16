Главы МИД Греции и Палестины договорились о поддержании открытым канала связи

Йоргос Герапетритис сообщил Рияду аль-Малике о плане из пяти пунктов по управлению кризисом, который он представил на саммите министров иностранных дел ЕС и Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива

АФИНЫ, 16 октября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Греции и Палестины Йоргос Герапетритис и Рияд аль-Малики обсудили по телефону кризис в регионе и договорились сохранять открытым канал связи по вопросам развития событий на Ближнем Востоке. Об этом информировала пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.

По ее информации, греческий министр сообщил палестинскому коллеге о плане из пяти пунктов по управлению кризисом, который он представил на саммите министров иностранных дел ЕС и Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива. С палестинской стороны был сделан акцент на необходимости открытия гуманитарных коридоров и защиты мирных жителей.

"Министры иностранных дел двух стран говорили о необходимости предотвратить эскалацию кризиса на региональном уровне и договорились сохранять открытый канал общения по вопросам развития событий на Ближнем Востоке", - сообщили в МИД.

Герапетритис 10 октября предложил план из пяти пунктов для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. План предусматривает, во-первых, единодушное осуждение насилия, терроризма и бесчеловечного обращения, во-вторых, немедленное освобождение всех заложников и похищенных лиц. В-третьих, подчеркивается, что нужно избегать любых агрессивных действий против гражданского населения. Кроме того, ставится задача обеспечить гуманитарную помощь и гуманитарные коридоры, чтобы ни одна жизнь не подвергалась риску. Наконец, предложено созвать специальный саммит, посвященный ситуации на Ближнем Востоке, с участием ООН, Евросоюза, Лиги арабских государств и двух вовлеченных сторон - Израиля и Палестины.