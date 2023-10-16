В ООН осудили обстрелы населенных пунктов в районе палестино-израильского конфликта

Независимая международная комиссия пришла к выводу, что Израиль и палестинские вооруженные группировки с мая 2021 по август 2023 года совершали действия, которые могут квалифицироваться как военные преступления

ЖЕНЕВА, 16 октября. /ТАСС/. Независимая международная комиссия, созданная Советом ООН по правам человека (СПЧ), пришла к выводу, что Израиль и палестинские вооруженные группировки с мая 2021 по август 2023 года совершали действия, которые могут квалифицироваться как военные преступления. Речь идет о неизбирательных обстрелах населенных пунктов и непропорциональных атаках, сообщила в Женеве пресс-служба СПЧ.

Доклад комиссии, предназначенный для Генеральной Ассамблеи ООН, охватывает период с мая 2021 года по август 2023-го. Как отмечает пресс-служба СПЧ, комиссия "пришла к выводу, что ракетный и минометный обстрел палестинскими вооруженными группировками центров с гражданским населением по сути носит неизбирательный характер и поэтому явно представляет собой военное преступление". Члены комиссии считают также, что "причиненный ущерб и жертвы вследствие израильских атак не были пропорциональны достигнутому военному преимуществу, поэтому эти действия представляют собой военное преступление". В свою очередь воспрепятствование доставке в Газу продовольствия и медицинских материалов расценивается в докладе как "нарушение международного права". По мнению авторов документа, все стороны конфликта не приняли "эффективных мер предосторожности во избежание гражданских жертв, усугубляя давний кризис".

Независимая международная комиссия, созданная СПЧ в 2021 году, сообщила 10 октября, что она собирает также сведения о преступлениях, которые могли быть совершены с 7 октября нынешнего года в ходе последней по времени эскалации конфликта между Израилем и палестинскими вооруженными группировками. На настоящий момент эта работа еще не завершена, и выводов комиссия не сделала.

Председатель комиссии Нави Пиллэй в связи с публикацией нынешнего доклада заявила, что этот документ является "своевременным", поскольку он подчеркивает, что "единственным путем к прекращению насилия и достижению устойчивого мира является соблюдение международного права на оккупированных палестинских территориях и в Израиле". Для этого, по ее словам, необходимо обратиться к "глубинным причинам конфликта, включая оккупацию палестинских территорий, и дать возможность палестинцам осуществить свое право на самоопределение".