Евродепутат считает, что ЕС загоняет в долги и фактически колонизирует Украину

Мик Уоллес заявил об отсутствии мер, позволивших бы снизить риск расхищения помощи олигархами, которые "проникли во все сферы на Украине"

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. Продолжение финансовой поддержки Украины со стороны ЕС не поможет ускорить завершение конфликта, зато "загонит" страну в неподъемные долги и фактически приведет к ее колонизации. Такое мнение выразил евродепутат от Ирландии Мик Уоллес, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Дискуссия была посвящена созданию механизма финансирования для оказания помощи Украине до 2027 года в размере €50 млрд. Уоллес назвал этот шаг "поспешной и неадекватной мерой", которая "несет риск коррупции и хищений в огромных масштабах". Он поддержал озвученное ранее экс-главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером мнение о том, что Украина - "это страна, коррумпированная на всех уровнях общества".

Евродепутат, в частности, указал на то, что в предложении полностью отсутствует оценка эффективности работы украинских властей с точки зрения реформ экономики за счет уже выделенных средств ЕС, а также заявил об отсутствии мер, позволивших бы снизить риск расхищения помощи олигархами, которые "проникли во все сферы на Украине".

"Мы создаем колониальную смертельную ловушку для Украины. Помогая производить все больше разрушений, мы лишь подпитываем войну. А дальнейшее разграбление земель и активов западным капиталом - я за то, чтобы помогать Украине, но мы не поможем им, просто загоняя в долги. Две трети средств - это кредиты. Мы так убьем их!" - считает Уоллес.

"Как они будут возмещать эти деньги? Они и за ближайшие лет 50 не расплатятся. В таком случае это значит, что мы колонизируем данную территорию. Еще хуже, что к настоящему моменту западные компании скупили по низким ценам больше земли, чем русские взяли под контроль на востоке страны. Мы заберем их земли и рабочих по дешевке для восточноевропейских стран, мы доведем эту страну до нищеты. Мы создаем унылое будущее для Украины", - заключил евродепутат.