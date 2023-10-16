ВСУ несут потери, Киев ждет вливаний от Запада. События вокруг Украины

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия не против мирного завершения конфликта на Украине и готова к переговорам, но Киев не желает их вести, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

Киев рассчитывает получить в будущем году от западных спонсоров более $46 млрд, рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк. При этом почти три четверти украинцев убеждены, что США должны предоставлять Киеву финансовую помощь без каких-либо предварительных условий.

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Ход операции

Российские войска за сутки отразили по 10 атак штурмовых групп ВСУ на донецком и купянском направлениях, 2 атаки отбиты на краснолиманском направлении, 1 атака отражена на запорожском направлении.

Уничтожено более 10 единиц бронетехники, включая 5 танков и артиллерию, в том числе производства Польши и США, а также 2 истребителя МиГ-29 и 1 штурмовик Су-25.

Противник потерял убитыми и ранеными порядка 800 военнослужащих.

Потери Украины в восемь раз превышают российские, отметил Путин. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил на совещании у президента, что с начала "контрнаступления" Украина понесла потери в "сотни танков, больше тысячи, полторы тысячи бронированных машин".

Обстановка в зоне спецоперации "выглядит устойчиво и уверенно", ВС РФ улучшили свое тактическое положение, добавил Шойгу.

Удары по регионам РФ

С февраля прошлого года от действий ВСУ в российском приграничье погибли семь детей, около 40 получили ранения, сообщает СК РФ.

Ударами украинских беспилотников за выходные в Курсе было повреждено пять домов, сообщил мэр города Игорь Куцак.

По Белгородской области ВСУ выпустили порядка 100 различных боеприпасов и атаковали регион дронами. В Краснояружском районе повреждена линия электропередачи, а в Белгородском - остекление балкона в многоквартирном доме, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Возможность переговоров

Россия не против мирного завершения конфликта на Украине, но это Киев "выбросил в печку" стамбульские договоренности и не желает вести переговоры, заявил президент РФ.

РФ готова к переговорам, "в том числе используя предложения китайских друзей": предложения КНР "вполне реалистичны" и "могли бы быть положены в основу мирных договоренностей", уверен Путин.

Для России "чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины".

За скорейшие переговоры выступил премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (от ХДС). По его мнению, Киеву придется пойти на территориальные уступки.

"Жизнь или смерть" ОБСЕ

Председательствующая в ОБСЕ Северная Македония считает украинскую тему приоритетной, заявил глава МИД страны Буяр Османи, приехавший в Киев. ОБСЕ может оказать Киеву поддержку, отметил он.

ОБСЕ ждет "медленная смерть", если Россия сохранит членство в этой организации, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Сложную, очень болезненную" ситуацию может решить "новая жизнь без" РФ, заявил украинский министр.

Финансовые аппетиты

Американские инвестиции в энергетику Украины представляют особый интерес, заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече со спецпредставителем президента США Пенни Притцкер.

С эмиссаром из Вашингтона Зеленский обсудил также "вопрос использования замороженных российских активов как существенного источника средств для восстановления Украины".

В проект бюджета Украины заложено $46,2 млрд внешней поддержки (ранее - $42,9 млрд), сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. От США Киев рассчитывает получить $28 млрд, от ЕС - $10 млрд, от МВФ - $6 млрд, от МБРР - $2,2 млрд.

Поддержка США не должна предполагать условий, считает 71% опрошенных соцслужбой Центра Разумкова. Не согласны 16,1% респондентов, затруднились с ответом 12,5%.

Число жителей Украины, которые считают, что Запад устает от Киева и сокращает поддержку, возросло за год в два раза - с 15% до 30%, свидетельствуют данные Киевского международного института социологии (КМИС).

Въезд украинцев

С 16 октября для прибывающих из третьих стран украинцев введен особый порядок въезда - через КПП "Лудонка" в Псковской области и московский аэропорт Шереметьево.

Под правила подпадают все граждане Украины от 14 лет и сопровождаемые опекуном украинцы до 14 лет. На подростков, въезжающих самостоятельно или в сопровождении опекуна-россиянина, они не распространяются.

Порядок въезда с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области сохраняется.

Бегство от призыва