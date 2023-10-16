Президент Грузии не собирается уходить в отставку на фоне решения суда об импичменте

Саломе Зурабишвили заявила, что останется бороться за европейское будущее страны и демократии

ТБИЛИСИ, 16 октября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку после того, как Конституционный суд установил нарушение ею конституции страны из-за зарубежных визитов без согласия правительства.

"Я никуда не ухожу. Я не ухожу в отставку. Я останусь там, где есть, где нахожусь на протяжении всей жизни и ради чего я приехала [из Франции], осталась тут и борюсь за европейское будущее нашей страны и демократии", - сказала Зурабишвили в ходе своего телеобращения.

Зурабишвили, говоря о решении Конституционного суда, заявила, что огорчена и считает, что судьям должно быть стыдно за то, что они вынесли такой вердикт. По словам главы государства, она собирается присутствовать на заседании парламента, на котором будут голосовать по импичменту.

Председатель Конституционного суда Мераб Турава ранее огласил решение, согласно которому Зурабишвили нарушила конституцию, совершив рабочие визиты в европейские страны без разрешения правительства. КС поддержал представление об импичменте президента за нарушение конституции. Далее согласно процедуре решение КС направляется в парламент, где депутатам придется проголосовать по вопросу импичмента президента. Как ранее сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили, голосование по вопросу импичмента планируется провести до конца текущей недели.

В начале сентября Зурабишвили посетила Берлин, Брюссель и Париж, где провела встречи на высоком уровне. Позже стало известно, что правительство Грузии не давало ей на это согласия, из-за чего правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" обвинила президента в нарушении конституции и запустила процедуру импичмента. Импичмент Зурабишвили состоится, если его поддержат 100 из 150 депутатов. У правящей партии в парламенте 84 мандата.