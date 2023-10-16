ООН надеется, что Совбез призовет к миру на Ближнем Востоке

Россия первой предложила СБ ООН резолюцию по израильско-палестинскому конфликту

ООН, 16 октября. /ТАСС/. Секретариат ООН ожидает, что Совет Безопасности всемирной организации объединится и примет документ, призывающий к миру на Ближнем Востоке. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Наши ожидания остаются прежними и заключаются в том, что Совет Безопасности выступит единым сильным голосом в поддержку мира, что облегчит работу генерального секретаря", - сказал он, отвечая на вопрос о том, чего Секретариат ООН ожидает от предстоящего голосования в СБ по проектам ближневосточных резолюций.

В понедельник в 18:00 по местному времени (01:00 мск 17 октября) намечено заседание Совета Безопасности ООН, на котором, как ожидается, пройдет голосование по российскому и бразильскому проектам резолюций.

Россия первой предложила СБ ООН резолюцию по израильско-палестинскому конфликту, с текстом которой ознакомился ТАСС. Она содержит призыв к перемирию в регионе, освобождению заложников, осуждает насилие против гражданских лиц и все акты терроризма. РФ призывает к доставке гуманитарной помощи, включая продовольствие, топливо и медсредства, к созданию условий для эвакуации и защиты гражданских лиц. Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя отметил, что часть членов СБ ООН положительно отреагировали на проект резолюции РФ, другие отнеслись сдержанно.

Бразилия подготовила конкурирующий с РФ проект резолюции СБ ООН, включив в него призыв к "осуждению ужасных террористических атак ХАМАС". Как ранее пояснил журналистам Небензя, комментируя отсутствие в российском проекте упоминания ХАМАС, основной акцент сделан на гуманитарной составляющей. В свою очередь первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия предложила две поправки в текст бразильского документа и хочет, чтобы в него было внесено осуждение неизбирательных ударов по сектору Газа и призыв к гуманитарному прекращению огня.