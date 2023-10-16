Нетаньяху и Блинкен встретились в Израиле второй раз с начала эскалации в регионе

Встреча прошла в комплексе зданий Минобороны и силовых структур в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился в Тель-Авиве с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

Это их вторая встреча за время обострения ситуации вокруг сектора Газа, начавшегося 7 октября.

По информации канцелярии, встреча прошла в комплексе зданий Минобороны и силовых структур в Тель-Авиве, участие в ней, помимо Нетаньяху, с израильской стороны приняли члены военно-политического кабинета, включая министра обороны Йоава Галанта.

Ранее в офисе премьера в Иерусалиме состоялась встреча Нетаньяху и Блинкена за закрытыми дверями, на которой поочередно присутствовали глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби и военный секретарь премьер-министра генерал-майор Ави Гиль, проинформировали в канцелярии.