Не менее 14 сотрудников Ближневосточного агентства ООН погибли в секторе Газе

Агентство получило 23 подтвержденных сообщения о повреждениях своих объектов, которые были вызваны израильскими авиаударами

ДУБАЙ, 16 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 14 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли с начала эскалации конфликта в секторе Газа. Об этом говорится в ежедневном отчете БАПОР.

Агентство также получило 23 подтвержденных сообщения о повреждении своих объектов в результате авиаударов Армии обороны Израиля. В отчете указывается, что реальное число погибших сотрудников и поврежденных объектов БАПОР может быть выше.

По данным агентства, более 1 млн жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома с момента обострения палестино-израильского конфликта. Из них почти 400 тыс. укрываются в убежищах БАПОР. Это, как следует из документа, "значительно превосходит" возможности агентства по оказанию помощи беженцам, включая предоставление воды, продовольствия и психологической поддержки.

Как сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, власти Израиля проинформировали всемирную организацию, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в течение суток. Армия обороны объяснила это тем, что боевики ХАМАС укрываются в тоннелях под домами и в гражданских зданиях города Газа. Требование также касается "всех сотрудников ООН и тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН".