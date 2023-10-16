16 октября, 17:44,
обновлено 16 октября, 18:02
Палестино-израильский конфликт

Фидан обсудил с главой политбюро ХАМАС возможность освобождения заложников

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил 16 октября, что заложниками числятся 199 человек

АНКАРА, 16 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.

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"Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией, в ходе которого обсуждались последние события в Палестине и возможность освобождения мирных жителей", - сообщил корреспонденту ТАСС источник в МИД Турции.

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил 16 октября, что в настоящий момент заложниками числятся 199 человек. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтФидан, Хакан
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