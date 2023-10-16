Фидан обсудил с главой политбюро ХАМАС возможность освобождения заложников

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил 16 октября, что заложниками числятся 199 человек

АНКАРА, 16 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.

"Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией, в ходе которого обсуждались последние события в Палестине и возможность освобождения мирных жителей", - сообщил корреспонденту ТАСС источник в МИД Турции.

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил 16 октября, что в настоящий момент заложниками числятся 199 человек.