Спецпредставитель США по восстановлению Украины прибыла в Киев

Пресс-служба Госдепартамента сообщила, что стороны обсудили в том числе потенциальное участие "частного сектора в будущем восстановлении Украины"

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер и помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен прибыли на переговоры в Киев. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Как отмечается в ее письменном заявлении, американские эмиссары встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, другими должностными лицами, а также представителями деловых кругов. Стороны обсудили в том числе потенциальное участие "частного сектора в будущем восстановлении Украины". Подробности не приводятся.