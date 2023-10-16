Глава МИД Колумбии предложил послу Израиля покинуть республику

Альваро Лейва заявил, что "ни один здравомыслящий человек не может аплодировать политике выжженной земли, от кого бы она ни исходила"

ГАВАНА, 16 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Колумбии Альваро Лейва заявил о возможности отъезда посла Израиля в южноамериканской стране из-за напряженности в двусторонних отношениях на фоне ударов Израиля по сектору Газа.

"В истории дипломатии станет важной вехой бессмысленное высокомерие израильского посла в Колумбии по отношению к президенту республики. Это позор. Как минимум, надо попросить извинений и уехать, - написал в понедельник дипломат в соцсети X (ранее Twitter). - Ни один здравомыслящий человек не может аплодировать политике выжженной земли, от кого бы она ни исходила".

Президент Колумбии Густаво Петро заявил 10 октября, что удары Израиля по сектору Газа и блокада региона несут жертвы и разрушения, подобные последствиям подавления нацистами восстания в Варшавском гетто. Власти Израиля вызвали в МИД посла Колумбии в стране Маргариту Манхаррес для беседы, посчитав высказывания Петро "антисемитскими". В ответ президент заявил в воскресенье, что не исключает возможности приостановки дипломатических отношений с Израилем.