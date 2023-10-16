Гутерриш направился в КНР для встречи с Си Цзиньпином

Генеральный секретарь ООН также встретится с китайскими чиновниками высокого ранга

ООН, 16 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направляется в Китай, где встретится с председателем страны Си Цзиньпином и китайскими чиновниками высокого ранга. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Я хочу объявить, что генеральный секретарь отправился в давно запланированную поездку. Он на пути в Пекин. В Китае по приглашению китайского правительства он примет участие в третьем международном форуме "Один пояс - один путь" и выступит на церемонии открытия форума <...>. У него также запланированы двусторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, вице-председателем Хань Чжэном и другими чиновниками высокого ранга, включая министра иностранных дел Ван И, а также спецпосланника по климатическим изменениям Се Чжэньхуа", - сказал он.

Дюжаррик не ответил на вопрос, планирует ли Гутерриш встретиться в Китае с президентом РФ Владимиром Путиным, который также посетит форум "Один пояс - один путь". "Если будут какие-то другие встречи, мы дадим вам знать", - сказал представитель Гутерриша.