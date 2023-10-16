16 октября, 18:15
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку считают реальными шансы на подписание мирного договора с Ереваном

В МИД отметили, что Азербайджан надеется, что "Армения оценит эту возможность"

БАКУ, 16 октября. /ТАСС/. Баку и Ереван имеют реальные шансы подписать мирный договор после восстановления Азербайджаном суверенитета над всей своей территорией. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе переговоров по телефону с главой МИД Германии Анналеной Бербок, сообщила пресс-служба азербайджанского ведомства.

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"В ходе беседы обсуждалась актуальная ситуация в регионе и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. <...> Было отмечено, что после восстановления Азербайджаном суверенитета над всей своей территорией существуют реальные шансы на подписание мирного соглашения между двумя странами", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Азербайджан надеется, что "Армения оценит эту возможность".

"Было подчеркнуто, что важно избегать провокационных шагов, препятствующих усилиям по установлению мира и безопасности в регионе, заявлений в поддержку призывов против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана", - отмечается в сообщении. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликтаБербок, Анналена
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