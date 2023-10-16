Министр обороны Израиля рассказал Блинкену о действиях армии против ХАМАС

Кроме того, Йоав Галант поблагодарил Энтони Блинкена и администрацию США "за их публичную, непоколебимую поддержку и приверженность безопасности Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, второй раз с начала обострения ситуации вокруг сектора Газа прибывшим с визитом в страну. Об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

По ее информации, встреча прошла в штаб-квартире военного ведомства в Тель-Авиве, участие в ней также приняли другие чиновники высокого ранга Минобороны Израиля.

"Министр Галант проинформировал госсекретаря Блинкена об оперативной деятельности, проводимой Армией обороны Израиля с начала войны с целью ликвидации террористической инфраструктуры ХАМАС и террористов в секторе Газа", - сообщили в министерстве.

Кроме того, Галант поблагодарил Блинкена и администрацию США "за их публичную, непоколебимую поддержку и приверженность безопасности Израиля", добавили в пресс-службе.

"Позвольте мне сказать вам, господин госсекретарь, это будет долгая война, цена будет высокой, но мы собираемся победить - ради Израиля, ради еврейского народа и ради ценностей, в которые верят обе страны", - отметил израильский министр обороны.