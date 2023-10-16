Около 1,2 тыс. человек могут находиться под завалами рухнувших зданий в Газе

Около 500 обращений связаны с пропажей детей, сообщил представитель Министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кудра

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Не менее 1,2 тыс. человек могут находиться под завалами зданий, которые обрушились во время бомбардировок сектора Газа израильскими силами. Об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кудра.

"Палестинские власти зафиксировали около 1,2 тыс. обращений о пропаже людей под завалами зданий в Газе", - отметил аль-Кудра, слова которого приведены на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он добавил, что около 500 заявлений связаны с пропажей детей.

"Мы надеемся, что многие из них еще живы", - сказал представитель Минздрава.