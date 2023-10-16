Посол Палестины в РФ заявил, что национальность пяти погибших журналистов не установили

Абдель Хафиз Нофаль отметил, что всего погибло более 3 тыс. мирных людей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Национальность пяти погибших в секторе Газа журналистов пока не установлена. Об этом сообщил ТАСС палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Больше 3 тыс. мирных людей погибших, около 11 тыс. раненых. Точной информации насчет журналистов пока нет, но мы говорим, что пять. Из какой страны, пока не ясно", - отметил дипломат.

10 октября профсоюз журналистов Палестины сообщил, что пять палестинских журналистов, работавших в средствах массовой информации сектора Газа, были убиты в результате массированных израильских атак на палестинский анклав. 16 октября телеканал Al Jazeera со ссылкой на профсоюз сообщил, что по меньшей мере 11 сотрудников СМИ погибли в секторе Газа с 7 октября в результате ударов израильских ВС.