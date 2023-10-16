Посол Палестины в РФ подтвердил, что Израиль начал локальную подачу воды в сектор Газа

Абдель Хафиз Нофаль указал, что Израиль с первых дней конфликта остановил подачу воды и электричества в Газу

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Израиль начал подавать воду в ограниченном объеме в сектор Газа, заявил ТАСС палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Есть такая информация, что сегодня они начали чуть-чуть открывать воду", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Он указал, что Израиль с первых дней конфликта остановил подачу воды и электричества в Газу. "Они даже отказались принять помощь со стороны Египта, иорданские самолеты, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Египет, - продолжил посол. - И до сих пор там закрыты пункты".

По словам дипломата, израильская сторона дала ордер, "чтобы все люди (из северной части сектора Газа - прим. ТАСС), почти 1 млн, оставили свои дома и переехали на южную сторону сектора Газа, на границу Египта". "Это очень сложное положение", - заключил Нофаль.