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обновлено 16 октября, 18:34
Палестино-израильский конфликт

Аббас во время визита в РФ обсудит переговоры по ситуации с Израилем

Дата визита пока неизвестна, заявил палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Палестинский лидер Махмуд Аббас во время планируемого визита в РФ обсудит политические переговоры по ситуации с Израилем. Об этом заявил ТАСС палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

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"Вы знаете, когда визит будет, посмотрим. Путин сегодня позвонил и [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху, и президентам Египта [Абдель Фаттаху] ас-Сиси, и Ирана, и Сирии, и Махмуду Аббасу, поговорил с ними, пять человек сегодня. Конечно, будет самое главное [во время визита] - это ситуация в Газе, израильские нападения, политические переговоры и, конечно, роль России, что она может и могла делать", - сказал он.

  

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, Махмуд
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