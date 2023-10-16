Аббас во время визита в РФ обсудит переговоры по ситуации с Израилем

Дата визита пока неизвестна, заявил палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Палестинский лидер Махмуд Аббас во время планируемого визита в РФ обсудит политические переговоры по ситуации с Израилем. Об этом заявил ТАСС палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Вы знаете, когда визит будет, посмотрим. Путин сегодня позвонил и [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху, и президентам Египта [Абдель Фаттаху] ас-Сиси, и Ирана, и Сирии, и Махмуду Аббасу, поговорил с ними, пять человек сегодня. Конечно, будет самое главное [во время визита] - это ситуация в Газе, израильские нападения, политические переговоры и, конечно, роль России, что она может и могла делать", - сказал он.