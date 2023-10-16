МИД Франции рассчитывает, что нового витка эскалации на Ближнем Востоке можно избежать

Согласно последним данным, в ходе атаки ХАМАС 19 французов были убиты, еще 13 числятся пропавшими без вести, при этом часть из них может находиться в заложниках

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила о сохраняющейся возможности избежать нового витка эскалации на Ближнем Востоке в контексте палестино-израильского конфликта.

"Я покидаю регион, будучи уверена в том, что нависшей над ним угрозы можно избежать благодаря совместным и решительным действиям", - написал она в соцсети X (ранее Twitter) перед отбытием из Бейрута.

В ходе поездки в Ливан министр встретилась с премьер-министром Ливана Наджибом Макати. "Каждому своему собеседнику я напоминала об ответственности и наличии возможности для Ливана избежать втягивания страны в этот механизм [конфликта], из которого она не сможет выбраться", - написала Колонна, опубликовав совместный снимок с премьер-министром Ливана.

В воскресенье глава МИД Франции посетила Израиль, где вместе с министром иностранных дел еврейского государства Эли Коэн посетила больницу Ашкелона, а также провела телефонные переговоры с президентом Ицхаком Герцогом. После этого в понедельник она прибыла в Египет, где встретилась с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси и главой МИД Египта Самехом Шукри.

Согласно последним данным, в ходе атаки ХАМАС 19 французов были убиты, еще 13 числятся пропавшими без вести, при этом часть из них может находиться в заложниках. Глава МИД Франции на совместной пресс-конференции с египетским коллегой в понедельник потребовала обеспечить эвакуацию иностранцев из сектора Газа, в том числе граждан Франции, а также обеспечить доступ гуманитарной помощи в пострадавшие от конфликта районы. При этом она подчеркнула, что Египет не должен единолично нести бремя последствий эскалации в секторе Газа.