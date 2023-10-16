Трамп оспорит решение суда ограничить его в высказываниях по делу о штурме Капитолия

Бывший президент США назвал это решение "охотой на ведьм"

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил о решении оспорить решение федерального суда округа Колумбия, который ограничил его право высказываться по делу о штурме Капитолия.

"Сегодня произошла ужасная вещь для демократии - [вынесено] постановление о неразглашении! Я буду обжаловать постановление. Это охота на ведьм", - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

В понедельник федеральный суд округа Колумбия удовлетворил ходатайство спецпрокурора США Джека Смита, который просил ограничить право экс-президента публично комментировать дело о штурме Капитолия. Как поясняет газета The Washington Post, Трампу запрещается выступать с публичными высказываниями в адрес спецпрокурора, его подчиненных, "любых сотрудников суда" и членов их семей. Республиканцу разрешается говорить о "политической подоплеке расследования", но нельзя "компрометировать и открыто поддерживать жестокость по отношению к государственным служащим, выполняющим свою работу".

Трамп неоднократно позволял себе критические высказывания в адрес спецпрокурора, требовал отвода судьи и смены места проведения процесса по делу о беспорядках на Капитолийском холме в Вашингтоне в январе 2021 года. Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.