Депутаты партии "Шор" обвинили власти Молдавии в отказе от эвакуации сограждан из Израиля

Вице-председатель партии Марина Таубер напомнила, что за это представителям власти грозит уголовное наказание

КИШИНЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Депутаты запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" потребовали привлечь власти страны к ответственности за неоказание помощи нуждающимся в эвакуации из Израиля cогражданам.

"Мы с коллегами подали много запросов в компетентные органы, чтобы они разобрались в происходящем, потому что за неоказание помощи своим гражданам, которые находятся в беде и в состоянии угрозы, есть статья в Уголовном кодексе", - заявила вице-председатель партии, депутат Марина Таубер в ходе брифинга в аэропорту Кишинева, куда в понедельник вечером прибыл очередной организованный лидером партии Иланом Шором рейс. Она отметила, что усилиями ее коллег из Израиля уже вывезено 650 соотечественников.

"Уже более 650 человек нами доставлено в Молдавию из Израиля. В нормальном государстве не оппозиционер Илан Шор должен делать то, что он делает, а правительство, МИД, президент. Но у нас происходит то, что происходит", - пояснила Таубер, напомнив, что за это представителям власти грозит уголовное наказание.

Со своей стороны Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии сообщило, что ведет переговоры об эвакуации граждан республики с Египтом, а также обсуждает с авиакомпаниями возможность организации дополнительных рейсов в Молдавию. По данным ведомства, в Израиле официально зарегистрированы около 20 тыс. граждан Молдавии, в основном это трудовые мигранты. За помощью в посольство Молдавии обратились 383 человека.