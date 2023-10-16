Миссия ООН в Мали начала вывод сотрудников из двух лагерей в регионе Кидаль

МИНУСМА должна покинуть страну до 31 декабря

РАБАТ, 16 октября. /ТАСС/. Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), которая должна покинуть страну до 31 декабря, начала вывод сотрудников из двух лагерей в регионе Кидаль. Об этом говорится в коммюнике миссии.

"Сегодня, 16 октября 2023 года, в обстановке высокой напряженности МИНУСМА начала процесс вывода своих лагерей в регионе Кидаль начиная с Тессалита и Агельхока", - отмечается в документе.

Правительство Мали обратилось 16 июня к Совету Безопасности ООН с просьбой безотлагательно вывести из страны МИНУСМА. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Абдулайе Диоп заявил, что миротворцы ООН оказались неспособны обеспечить безопасность страны.

Совет Безопасности ООН 30 июня постановил прекратить действие мандата МИНУСМА. Согласно распоряжению ООН, миротворческий контингент должен покинуть страну до 31 декабря.