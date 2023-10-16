Партия Качиньского лидирует после подсчета 95% голосов на выборах в парламент Польши

Она набирает 35,98%

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Государственная избирательная комиссия Польши подсчитала 95% голосов избирателей после парламентских выборов 15 октября.

Согласно опубликованным на официальном сайте ЦИК данным, правящая партия "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским лидирует, набрав 35,98%. Оппозиционное объединение "Гражданская коалиция" получило 30,17% голосов, объединение "Третий путь" - 14,44%, партия "Левые" - 8,48%. Совокупный результат этих трех оппозиционных сил позволит им получить большинство в Сейме (нижняя палата) парламента Польши и претендовать на формирование правительства.

Также в Национальное собрание (парламент) проходит националистическая партия "Конфедерация" (7,17%).

Явка на выборах составила рекордные 73,66%.

ЦИК планирует подвести окончательные официальные итоги голосования 17 октября. Это обусловлено задержкой поступления результатов обработки бюллетеней из-за границы.