16 октября, 19:39

Трамп заявил, что в мире "смерть и разрушения", потому что в США некомпетентный лидер

Экс-президент США подчеркнул, что "Джо Байден хорош только в том, чтобы использовать правосудие в качестве оружия против политических оппонентов"

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что по всему миру наблюдается "смерть и разрушения", потому что в Соединенных Штатах самый некомпетентный лидер в истории страны. Такое мнение он выразил, выступая перед сторонниками в штате Айова.

"Сейчас у нас смерть и разрушения по всей планете, потому что у нас [в США] самый плохой и некомпетентный президент в истории страны <...>. Он [президент США Джо Байден] хорош только в том, чтобы использовать правосудие в качестве оружия против политических оппонентов <...>, [лучше бы] он потратил ту же энергию на победу над всеми нашими врагами. Теперь у нас стало больше врагов", - сказал Трамп.

Бывший хозяин Белого дома также отметил, что эскалации на Ближнем Востоке и конфликта на Украине не было бы, если бы он занимал пост президента США.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтБайден, ДжоТрамп, ДональдВоенная операция на Украине
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