16 октября, 19:43
Палестино-израильский конфликт

Спутниковый оператор Eutelsat потребовал прекратить трансляцию палестинского телеканала

По данным компании, Al-Aqsa контролируется группировкой ХАМАС

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. Французский оператор спутниковой связи Eutelsat потребовал от сервиса, использующего его спутники, прекратить трансляцию телеканала Al-Aqsa, который, по их данным, контролируется палестинской группировкой ХАМАС. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

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"Этот канал транслировался в составе пакета партнера-дистрибьютора в зоне покрытия Eutelsat 8 West B, которая включает Северную Африку, Ближний Восток и небольшую часть Южной Европы. Eutelsat не транслировал его напрямую", - заявил агентству представитель оператора.

Сам телеканал уже давно был официально заблокирован Eutelsat по запросу правительства Израиля и по решению Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции. Однако позже он был включен в пакет неназванного партнера Eutelsat под названием Al Seraj. В компании-операторе заверили, что сразу же потребовали прекратить трансляцию, как только разобрались в ситуации. 

Теги:
ПалестинаФранцияПалестино-израильский конфликт
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