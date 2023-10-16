Бельгия повысила уровень террористической угрозы до максимального

Решение приняли после нападения в Брюсселе на двух шведских футбольных болельщиков

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального после нападения в Брюсселе на двух шведских футбольных болельщиков. Об этом сообщили журналистам в кризисном центре королевства.

Там отметили, что уровень террористической угрозы повышен до четвертого - максимально возможного.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо назвал нападение на шведов терроризмом. "Я только что выразил искренние соболезнования премьеру Швеции после сегодняшнего ужасающего нападения на шведских граждан в Брюсселе. Наши мысли с семьями и друзьями, потерявшими своих близких. Будучи близкими партнерами, борьба с терроризмом является совместной", - заявил он.

Террором назвала нападение на шведов и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Сегодня вечером я сочувствую семьям двух жертв отвратительного нападения, произошедшего в Брюсселе. Моя абсолютная поддержка бельгийской полиции в быстром задержании подозреваемого. Мы едины против террора", - сказала она.

Ранее стало известно, что двое шведов были застрелены в бельгийской столице. Погибшие были болельщиками шведской сборной по футболу.