Sky: в Лондоне митингующие в поддержку Израиля собрались у здания Би-би-си

Протестующие требуют от телекомпании называть ХАМАС террористами, сообщил канал

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Около 400 митингующих в поддержку Израиля собрались возле штаб-квартиры Би-би-си в Лондоне. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

По его информации, многие протестующие размахивают израильскими флагами и держат плакаты с надписью: "Если король может называть ХАМАС террористами, то и вы можете".

Би-би-си утверждает, что не делает так, потому что это нарушает правила беспристрастности. Телекомпания считает, что использование слова "террорист" означало бы переход на чью-либо сторону, а зрители должны судить сами, сообщает Sky News.

Ранее фасад штаб-квартиры Би-би-си забрызгали красной краской пропалестинские активисты, которые также были недовольны освещением событий, утверждает телеканал.