Глава МИД Бельгии назвала терактом убийство болельщиков в Брюсселе

Аджа Лябиб заявила, что для борьбы с радикализмом должны быть мобилизованы все необходимые средства

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб назвала терактом убийство двух шведских футбольных болельщиков в Брюсселе.

"Я в ужасе от террористического акта, унесшего две жизни в самом центре Брюсселя. Для борьбы с радикализмом должны быть мобилизованы все необходимые средства", - написала она на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Как сообщил портал Sudinfo, мужчина, устроивший стрельбу в Брюсселе, записал видео с утверждением, что принадлежит к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). На распространенных в соцсетях кадрах он заявил, что застрелил двух человек, чтобы "отомстить за мусульман".

Ранее газета Het Laatste Nieuws со ссылкой на источники сообщила, что в бельгийской столице застрелены двое шведов. Погибшие были болельщиками шведской сборной по футболу. Преступник скрылся с места происшествия. Обстоятельства случившегося выясняются.