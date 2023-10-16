16 октября, 20:33

Глава МВД Франции распорядился усилить контроль на границе с Бельгией после теракта

В Брюсселе ранее убили двух футбольных болельщиков из Швеции

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен распорядился усилить контроль на границе с Бельгией после того, как вооруженный автоматом мужчина убил двух человек на улице в Брюсселе. Об этом сообщает радиостанция RTL.

Вечером 16 октября два футбольных болельщика из Швеции были убиты в Брюсселе, сообщила газета Het Laatste Nieuws со ссылкой на источники. Расследование происшествия было поручено отделу федеральной прокуратуры Бельгии, специализирующемуся на делах о терроризме. 

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БельгияФранция
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