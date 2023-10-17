Президенты Египта и США заявили о приоритете защиты мирного населения в Газе

Абдель Фаттах ас-Сиси и Джо Байден согласились с необходимостью доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав

КАИР, 17 октября. /ТАСС/. Глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора согласились с тем, что приоритетной задачей при сдерживании конфликта вокруг палестинского сектора Газа должна быть защита гражданского населения. Об этом говорится в заявлении администрации египетского лидера по итогам проведенной беседы глав двух государств.

"Президенты Египта и США согласились с серьезностью нынешней ситуации в секторе Газа и важностью ее сдерживания таким образом, чтобы не допустить расширения конфликта и не поставить под угрозу безопасность и стабильность региона", - отмечается в заявлении. В нем указывается, что ас-Сиси и Байден "согласились с необходимостью соблюдения приоритета защиты гражданского населения и доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав".

Стороны рассмотрели вопрос международных консультаций по ситуации в Газе "в координации с Организацией Объединенных наций" и усилия по "оживлению и продвижению мирного процесса".