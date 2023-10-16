Мадуро подтвердил участие в форуме по проблемам миграции

Он пройдет в Мексике 22 октября

МЕХИКО, 16 октября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил свое участие в форуме, посвященном проблемам миграции, который состоится в Мексике 22 октября. Об этом в понедельник сообщил МИД Мексики.

"Министр иностранных дел [Мексики] Алисия Барсена находится в Каракасе, Венесуэла, по поручению президента [Мексики] Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Глава ведомства встретилась с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который подтвердил свое участие во "Встрече за братское и благополучное соседство", которая состоится в Паленке, штат Чьяпас, 22 октября этого года с участием представителей стран региона для решения вопросов миграции", - говорится в заявлении на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

На прошлой неделе Лопес Обрадор направил приглашения на форум лидерам Эквадора, Колумбии, Сальвадора, Гондураса, Белиза, Гватемалы, Венесуэлы, Гаити, Кубы, Коста-Рики, Панамы.

Ранее Международная организация по миграции сообщила, что зафиксировала 686 случаев смерти и исчезновения мигрантов на границе США и Мексики в 2022 году. Газета The Washington Post проинформировала, что рекордное число нелегальных мигрантов с семьями пересекли южную границу США в августе. Пограничники задержали тогда по меньшей мере 91 тыс. мигрантов, которые приехали в Соединенные Штаты с семьями.