16 октября, 22:22
Палестино-израильский конфликт

Байден провел телефонные разговоры с Шольцем и ас-Сиси

Беседа состоялась накануне поездки канцлера ФРГ в Израиль и Египет

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден провел телефонные разговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

Читайте также
Белый фосфор и принудительная эвакуация. Палестино-израильский конфликт

Как отметил представитель американской администрации, Байден 16 октября провел разговор с Шольцем "в преддверии [его] поездки в Израиль и Египет". Отдельную беседу Байден провел со своим египетским коллегой.

Ранее канцлер ФРГ подтвердил, что 17 октября отправится в Израиль, а потом в Египет. Как передавала газета Yedioth Ahronoth, Шольц пробудет в еврейском государстве несколько часов. Ожидается, что до поездки глава правительства встретится в Берлине с королем Иордании Абдаллой II. Во время переговоров будут обсуждаться прежде всего последствия обострения обстановки на Ближнем Востоке. 

Теги:
СШАГерманияЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраильСиси, Абдель Фаттах, ас-Байден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация