Байден провел телефонные разговоры с Шольцем и ас-Сиси

Беседа состоялась накануне поездки канцлера ФРГ в Израиль и Египет

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден провел телефонные разговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

Как отметил представитель американской администрации, Байден 16 октября провел разговор с Шольцем "в преддверии [его] поездки в Израиль и Египет". Отдельную беседу Байден провел со своим египетским коллегой.

Ранее канцлер ФРГ подтвердил, что 17 октября отправится в Израиль, а потом в Египет. Как передавала газета Yedioth Ahronoth, Шольц пробудет в еврейском государстве несколько часов. Ожидается, что до поездки глава правительства встретится в Берлине с королем Иордании Абдаллой II. Во время переговоров будут обсуждаться прежде всего последствия обострения обстановки на Ближнем Востоке.