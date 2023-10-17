Китай приступает к проведению форума "Один пояс - один путь"

Главным гостем на нем станет президент России Владимир Путин

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Китайские власти приступают к проведению Третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" ("Пояс и путь"), в котором в качестве главного гостя примет участие президент РФ Владимир Путин. Как сообщил МИД Китая, готовность присоединиться к этому масштабному мероприятию выразили представители более 140 стран.

Российский лидер принимает приглашение председателя КНР Си Цзиньпина и приезжает на этот форум не в первый раз - он участвовал и в предыдущих двух мероприятиях, которые прошли в Пекине в 2017 и 2019 годах. Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым отметил, что китайские власти признательны Путину за высокую оценку и поддержку совместных проектов инициативы "Один пояс - один путь".

Повестка российской стороны

Мероприятие будет проходить 17 и 18 октября. Во вторник состоится деловая часть форума, а в среду - церемония открытия его ключевой части. Си Цзиньпин планирует выступить с речью, посвященной торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству Китая, целям и задачам эффективного и плодотворного международного взаимодействия.

На второй день форума также запланированы российско-китайские переговоры. Как заявил ранее Лавров, лидеры двух государств обсудят отношения России и КНР "во всей полноте". Ожидается, что стороны уделят внимание перспективам взаимовыгодного и равноправного взаимодействия на евразийском пространстве, в частности, сопряжению проектов "Пояса и пути" и Евразийского экономического союза.

Кроме того, в ходе визита Путина российская делегация планирует провести встречи с руководством нескольких стран, участвующих в форуме.

Планы китайского руководства

По подсчетам организаторов, в форуме примут участие более 4 тыс. человек. Как сообщил в интервью агентству Xinhua заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй, ключевая задача - "обеспечить непрерывное продвижение к всеобщему процветанию и развитию". "Вместе с нашими партнерами мы будем еще более широко, еще глубже и интенсивнее сообща создавать [проекты] "Пояса и пути", - подчеркнул он.

В ходе мероприятия состоится три подфорума высокого уровня, посвященные развитию транспортных коммуникаций, экологическим проектам и цифровой экономике. Кроме того, будет проведено шесть конференций, тематика которых охватывает внешнеторговые отношения, культурно-гуманитарные связи, вопросы, касающиеся взаимодействия между аналитическими центрами, продвижения межрегионального сотрудничества и морских проектов. Запланировано и большое собрание представителей деловых кругов.

"Ожидается, что форум пройдет очень продуктивно, это касается как документов, так и инициатив, механизмов сотрудничества, а также проектов, фондов и [стратегических] мер. В целом мы ожидаем, что третий форум превзойдет два предыдущих", - подчеркнул Ма Чжаосюй.

Обстановка в Пекине

В связи с прибытием в КНР множества иностранных лидеров, руководителей международных организаций, политиков, ученых и крупных общественных деятелей власти китайской столицы усилили контроль за общественной безопасностью в центральной части города, в районе, прилегающем к месту проведения форума. На проспекте Чанъаньцзе, проходящем с востока на запад перед Домом народных собраний (парламент), а также на прилегающих к нему улицах дежурят сотрудники правоохранительных органов и спецназ. На площади Тяньаньмэнь вывесили флаги многих стран, в том числе российский.

В период проведения форума по традиции ввели ограничения на использование беспилотников. Полиция усилила меры по предотвращению нештатных ситуаций. В частности, как заметил корреспондент ТАСС, на некоторых станциях метро у пассажиров выборочно проверяют документы.

Как отметил директор Института "Одного пояса - одного пути" при Пекинском педагогическом университете Ху Билян, в условиях крайне нестабильной международной ситуации, при возрастающих рисках глобального характера форум призван обеспечить продуктивный диалог между заинтересованными странами, "стимулировать всеобщее социально-экономическое развитие".

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.