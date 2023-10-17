Президент Монголии подпишет в Китае соглашение о ГЭС и встретится с Путиным

Ухнаагийн Хурэлсух также намерен встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином

УЛАН-БАТОР, 17 октября. /ТАСС/. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух отправляется в Китай для участия в третьем международном форуме "Один пояс - один путь", где подпишет несколько соглашений, в том числе о реализации проекта строительства Эрдэнэбурэнской гидроэлектростанции в западном аймаке Ховд, а также проведет двусторонние встречи с лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в правительстве Монголии.

ГЭС Эрдэнэбурэн считается стратегически важной для западных регионов Монголии, которые около 75% электроэнергии импортируют из России и Китая. За затягивание работ по этому проекту в 2022 году был отстранен от должности губернатор аймака. Первый проект ГЭС Эрдэнэбурэн был подготовлен еще в СССР в 1964 году в институте "Электросеть".

В 2008 году предварительное ТЭО разработали монгольские и японские компании. Гидроэлектростанция будет построена на льготный кредит от Китая под 2% годовых на 20 лет в размере 1 млрд тугриков (около $266 млн). Кредитный договор подпишет министр энергетики Монголии Баттогтохийн Чойжилсурэн.

Планируется, что ГЭС заработает через пять лет, а через два года после ввода в эксплуатацию Монголия начнет выплаты по кредиту, поэтому в переговорах ожидается участие министра финансов Монголии Болдын Жавхлана. Также в состав монгольской делегации должен войти министр по делам пограничных переходов Буяагийн Тулга.

Расширение пунктов пропуска с КНР

Государственная программа Монголии "Политика нового возрождения" охватывает шесть сфер, среди которых особое внимание уделяется энергетике и пограничным переходам. Поскольку Монголию и Китай соединяет только один железнодорожный пункт пропуска на станции Замын-Ууд, обе стороны активно работают над увеличением его пропускной способности.

Без модернизации монгольских погранпереходов и их соединения с железными дорогами Китая невозможно увеличить экспорт монгольской продукции горнорудной отрасли. Самым важным в этом направлении считается пункт пропуска на южной границе Монголии "Гашуунсухайт", через который в Китай экспортируется больше половины монгольского угля и меди.

Кроме этого, министр транспортного и дорожного развития Монголии Сандагийн Бямбацогт в ходе визита может обсудить упорядочение ежедневного количества поездов из морских портов Китая в Монголию и увеличение обмена поездами между погранпереходами "Зам-Ууд - Эрлянь".

Три встречи с Путиным

В первый раз Ухнаагийн Хурэлсух встретился с Путиным в 2019 году в Сочи, когда еще занимал должность премьер-министра. Стороны обсуждали проект строительства газопровода из РФ в КНР через территорию Монголии.

После избрания президентом в 2021 году Ухнаагийн Хурэлсух совершил в новом качестве свой первый зарубежный визит в Россию. В Москве лидеры двух стран объявили о принятии Совместной декларации по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Россией, а также договорились о модернизации единственного монголо-российского государственного предприятия "Улан-баторская железная дорога".

Третья встреча прошла в 2022 году в Самарканде на полях саммита ШОС, где Ухнаагийн Хурэлсух предложил создать совместный с РФ и КНР центр инвестиционного проектирования в Улан-Баторе для реализации крупных проектов, таких как строительство железных дорог и газопроводов.