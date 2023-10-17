Из Израиля вылетели еще 74 гражданина Украины

По данным украинского посольства в Израиле, рейс направился в Бухарест

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Третий эвакуационный рейс с 74 гражданами Украины отправился из Тель-Авива в Бухарест. Об этом сообщило украинское посольство в Израиле.

"Из аэропорта имени Бен-Гуриона (Тель-Авив) в Бухарест (Румыния) вылетел третий эвакуационный рейс с 74 гражданами Украины, большинство из которых женщины и дети", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Это второй эвакуационный рейс за сутки. Ранее посольство сообщило о вылете самолета со 155 украинскими гражданами из Тель-Авива в город Клуж. 14 октября из Тель-Авива в Бухарест отправился первый эвакуационный рейс с украинцами.